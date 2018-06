Viktor Claesson è il trequartista svedese della nazionale, con il vizio del gol che ha esportato il proprio talento nel campionato di prima divisione russa.

ANAGRAFICA

Nome e Cognome Victor Joahn Anton Claesson

Data di nascita 2 gennaio 1992

Club Krasnodar

Nazionalità Svedese

CARATTERISTICHE TECNICHE E RUOLO

Ruolo naturale centrocampista

Ruolo alternativo centrocampista offensivo-punta

Piede Destro-Sinistro



Punti di forza: Victor Claesson é un centrocampista di 26 anni molto interessante. Una delle sue caratteristiche principali è quella di avere un’ottima propensione agli inserimenti in zona d’attacco. Un giocatore in grado di aggredire gli spazi, proprio come gli interpreti moderni del ruolo da lui ricoperto. Come avrebbe detto il mister salentino Antonio Conte, Claesson è un “tuttocampista” alla Vidal per intenderci, con grande propensione all’attacco. Nell’ultima annata ad esempio ha collezionato 34 presenze mettendo a segno ben 12 reti, e fornendo 8 assist vincenti. Un bottino di tutto rispetto per chi interpreta il ruolo di centrocampista offensivo.

Punti Deboli: Tra i punti deboli di Viktor Claesson c’è quello di non avere grande attitudine alla fase difensiva. Questa è certamente una delle cose che gli riesce meno bene, e sulla dovrà lavorare per migliorare questo aspetto del proprio repertorio.

Carriera: Claesson ha militato praticamente in tutte le varie categorie della sua nazionale, partendo dalla under 16 fino ad arrivare a quella maggiore, collezionando globalmente 48 presenze e mettendo a segno 4 gol, di cui e realizzati con la nazionale maggiore. Il trequartista ha giocato nel Varnamo per alcune stagioni per poi passare all’Elfsborg sempre nel campionato svedese. Nel 2017 è passato al Krasnodar nella Premier League russa, dove si sta misurando in un campionato certamente di livello superiore rispetto a quello dei “vichinghi gialli”, dando sfoggio a prestazioni di buonissimo livello.

Chi ricorda: Claesson è dotato di una buona tecnica, di un dribbling secco e di un buon tiro da fuori, che spesso si è tradotto anche in gol spettacolari. Con le dovute proporzioni lo svedese ricorda Wesley Snejider. Movenze rapide e decisione e prontezza nel trovare la soluzione giusta, o come appena detto la soluzione dai 25-30 metri.

La vetrina del mondiale russo: Dopo aver eliminato l’Italia in un doppio spareggio drammatico per gli azzurri, la Svezia è approdata alla massima competizione per squadre nazionali. Per Claesson sarà un’occasione importante, una vetrina che potrebbe proiettare lo svedese in un campionato diverso da quello russo, e comunque in uno più competitivo. Il trequartista con buone prestazioni magari condite da qualche gol, potrebbe mettersi in evidenza e spiccare il volo verso altri lidi.