Viktoria Plzen-Real Madrid, Sergio Ramos rompe il naso ad Havel – FOTO

Sergio Ramos si è reso protagonista di un brutto gesto in Viktoria Plzen-Real Madrid, rompendo il naso ad Havel con una gomitata.

Gara facile quella in terra ceca per il Real Madrid contro il Viktoria Plzen, valevole per il Gruppo G di Champions League. I Blancos dilagano già nel primo tempo, ma a macchiare la prestazione della squadra di Solari c’è un brutto gesto, non visto dall’arbitro, del quale si è macchiato il capitano delle Merengues Sergio Ramos. È il 13′ e il difensore del Real corre con Havel verso il pallone lungo la fascia destra, ma il giocatore ceco lo anticipa e lo spagnolo allarga il braccio colpendolo violentemente con una gomitata al naso.

Il fallo è da rosso diretto ma l’arbitro, il tedesco Aytekin, in assenza del VAR, non si accorge di nulla. Havel subito il duro colpo si accascia immediatamente a terra. Le immagini parlano da sole: il sangue cola copiosamente dal suo naso, che si è rotto nell’impatto col gomito del giocatore del Real Madrid. Sicuramente non un bel gesto, quello di Sergio Ramos, che ricevette dure accuse per il suo gioco violento anche durante l’ultima finale di Champions League: allora a farne le spese fu l’attaccante del Liverpool Mohamed Salah.

Sergio Ramos sparks outrage by leaving Viktoria Plzen star in a bloodied mess in Champions League clash https://t.co/fhAjXbw1Md pic.twitter.com/MGUWeNXi4K — Mirror Football (@MirrorFootball) November 7, 2018

VIKTORIA PLZEN-REAL MADRID: GOAL E HIGHLIGHTS