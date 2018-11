Viktoria Plzen-Real Madrid highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 4ª giornata della Champions League 2018/2019

Esordio in Champions League per il tecnico Santiago Solari alla guida del Real Madrid dopo l’esonero di Lopetegui. I Blancos nella quarta giornata della fase a gironi della competizione sfideranno in trasferta il Viktoria Plzen per avvicinarsi agli ottavi di finale. Il girone A è ancora molto aperto con le Merengues e la Roma a 6 punti, subito dietro il CSKA Mosca a 4 e fanalino di coda del girone il Plzen con un solo punto.

L’arbitro designato per la sfida è il direttore di gara tedesco Deniz Aytekin assistito dai guardalinee Beitinger e Foltyn. Gli addizionali sono Siebert e Stegemann mentre Achmüller è il quarto uomo. Ecco gli highlights di Viktoria Plzen-Real Madrid.

VIKTORIA PLZEN-REAL MADRID 0-1 – Benzema

VIKTORIA PLZEN-REAL MADRID 0-2 – Casemiro

VIKTORIA PLZEN-REAL MADRID 0-3 – Benzema

VIKTORIA PLZEN-REAL MADRID 0-4 – Bale

VIKTORIA PLZEN-REAL MADRID 0-5 – Kroos