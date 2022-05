Villas Boas torna in panchina: vicina la firma con il Marocco

All’orizzonte una nuova avventura per il portoghese Villas-Boas, pronto a prendere la guida della Nazionale marocchina

Torna a far parlare di sé André Villas-Boas. Il tecnico portoghese potrebbe ripartire a più di un anno di distanza dalla sua ultima esperienza con il Marsiglia.

Secondo quanto riportato da Bein Sports, la Nazionale del Marocco dovrebbe essere la prossima panchina. Una notizia che potrebbe essere positiva anche per il ritorno in Nazionale di Ziyech, in rotta con l’ex tecnico Halilhodzic.