Vinicius non ha dubbi: «Il futuro di Mbappé è al Real Madrid»

Il giocatore del Real Madrid Vinicius ha parlato del futuro di Mbappé, dichiarando che sarà in blancos. Le parole del brasiliano

Vinicius, giocatore blancos, ha parlato ai microfoni di Telefoot, lanciando una clamorosa indiscrezione: Mbappé andrà al Real Madrid. Le parole del brasiliano.

«Il futuro di Mbappé è al Real Madrid. Penso proprio che arriverà. So che naturalmente tutti i tifosi del Real Madrid sognano di averlo in squadra, ma in realtà non solo qui. I fans di qualsiasi squadra lo spera. Non so se verrà realmente, ma noi parliamo spesso su Instagram. L’ammiro un sacco, ha già vinto molti titoli e se venisse qui sarebbe ottimo» ha dichiarato il giovane brasiliano.