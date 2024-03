Vinicius razzismo, attacco shock di un ex campione

José Luis Chilavert, in passato portiere nativo del Paraguay, ha attaccato duramente Vinicius dopo le lacrime per questioni razziste

José Luis Chilavert, ex portiere del Paraguay e massima gloria della nazione, ha attaccato fortemente Vinicius. Il fuoriclasse del Real Madrid è scoppiato in lacrime durante la conferenza stampa prima di Spagna-Brasile quando ha parlato di razzismo.

L’ex estremo difensore ha attaccato con parole dure e forti contro di lui: «El primero que insulta y ataca a los rivales es el. Que no sea maricon, el fútbol es para hombres». Tradotto: «Il primo ad insultare e attaccare i rivali è lui. Non siate froci, il calcio è per gli uomini»