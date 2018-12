Paquetà impressiona subito il Milan: test fisici sorprendenti

Il neo-acquisto di gennaio del Milan Lucas Pauqetà supera a pieni voti le visite mediche con il club ed impressiona lo staff rossonero nel corso dei primi test fisici svolti ieri a Milanello

Nemmeno è sceso in campo, che Lucas Paquetà sembrerebbe già aver sorpreso gran parte degli addetti ai lavori. Il centrocampista acquistato dal Milan in vista di gennaio è sbarcato domenica in Italia per le visite mediche di rito ed era in tribuna per la partita contro il Torino. Nella sua prima giornata milanese (e pure nella seconda, quella di ieri) l’ex Flamengo è stato sottoposto ad una serie di test fisici di rito per accertare il proprio stato di salute. Le prime indicazioni avrebbero portato a risultati incredibili: Paquetà ha superato in maniera a dir poco eccellente ogni test di sforzo ed è risultato rapido, agile, scattante e resistente. Sarà anche che la stagione in Brasile è terminata in fondo appena qualche giorno fa del resto.

Insomma, almeno dal punto di vista fisico Paquetà non solo è pienamente integro e subito schierabile in campo a gennaio, ma anche abbastanza in forma da poter fare la differenza, raccontano stamane le cronache giornalistiche. In questi giorni il giocatore brasiliano proverà ad ambientarsi con il nuovo ambiente e prendere confidenza con gli schemi di Gennaro Gattuso, poi tornerà in Brasile per sbrigare le ultime pratiche burocratiche e trascorrere con la famiglia le vacanze di Natale.