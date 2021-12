Vitor Baia (Porto): «Fiduciosi di passare il turno con la Lazio»

LAZIO – «Ci saranno due partite molto interessanti contro una buona squadra. Si prevede un pareggio duro, simile alla Champions League, ma la fiducia c’è e pensiamo di poterci qualificare. Abbiamo la nostra storia e la nostra qualità, ma dobbiamo mettere in pratica le nostre capacità. Sappiamo che questo sorteggio è un po’ distante dal punto di vista temporale, ma siamo fiduciosi di passare alla fase successiva. Sarà una partita estremamente emozionante per il nostro allenatore, è una persona concentrata e professionale come sappiamo e preparerà questa partita meglio di chiunque altro come fa in ogni partita. La parte emotiva sarà presente prima dell’inizio della partita, perché la Lazio fa parte della sua storia, è una persona amata a Roma dai tifosi laziali, è stato parte della storia del club, ma quando sarà il momento, si concentrerà sul passaggio del turno».