Viviani in uscita dalla Spal, si muove il Frosinone

Calciomercato Frosinone, Viviani in uscita dalla Spal: la società laziale si fa avanti per affidargli la regia del centrocampo

Si muove il calciomercato del Frosinone che accende i fari su Federico Viviani della Spal. Il centrocampista classe 1992 è attualmente in forza alla Spal, squadra in cui milita dal 2017 ma non sta più trovando spazio all’interno della rosa ferrarese. Solo una presenza in stagione per Viviani quest’anno con la maglia biancazzurra, solamente in Coppa Italia e mai in campionato. Il centrocampista è in uscita dalla Spal nella sessione corrente di calciomercato invernale e diversi club stanno provando a farsi avanti.

Uno di questi è il Frosinone, il club ciociaro ha fatto dei passi avanti per il centrocampista Viviani che per giunta ha già avuto due esperienze con squadre lazlali visto che ha vestito le maglie della Roma e del Latina. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il Frosinone sta anche cercando profili in altri ruoli ma sta provando a prendere un centrocampista che possa garantire qualità in fase di impostazione e il profilo individuato è proprio quel Federico Viviani mai utilizzato dal tecnico della Spal, Leonardo Semplici, in questo campionato. Occhi sul centrocampista ex Roma che potrebbe cambiare casacca nel corso di queste ultime settimane di mercato.