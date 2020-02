Viviano portiere giramondo: da Palermo a Milano, passando per Londra

Otto squadre in Italia, Arsenal e Sporting Lisbona all’estero: un portiere giramondo che ora può arrivare all’Inter

Dieci maglie indossate dal 2002 al 2019. Brescia, Cesena, Bologna, Inter, Palermo, Fiorentina, Sampdoria e SPAL in Italia, Arsenal e Sporting Lisbona in Europa. Tante presenze, 406 in totale, ma soprattutto tanta esperienza: per questo motivo l’Inter ha scelto di affidargli la porta con Handanovic al momento fuori dai giochi.

ESPERIENZA – Un giocatore che conosce il nostro campionato e che può avere un impatto immediato. Al momento ancora non è arrivata l’ufficialità, l’Inter vuole capire quali sono le condizioni dell’estremo difensore che da svincolato si è allenato a Bogliasco. L’esperienza rimane, da non sottovalutare la convocazione con l’Italia nel 2010: con gli azzurri ha collezionato solo 6 presenze, non male visto l’andamento della sua carriera. Ora da ‘disoccupato’ rischia di giocarsi lo scudetto.

ESTERO – L’avventura in Europa non è stata tra le migliori della sua carriera, anzi. In Inghilterra non è mai sceso in campo con la maglia dell’Arsenal. Stessa sorte con lo Sporting Lisbona, 0 presenze anche con la maglia biancoverde dei lusitani. Riusciremo a rivederlo con la maglia nerazzurra? Ai posteri, e come al solito al campo, l’ardua sentenza.