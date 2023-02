VOTI&STATS – Bologna, è nato un nuovo Orsolini?

Tutto sul periodo di forma di Riccardo Orsolini, esterno d’attacco del Bologna. I dettagli sulla rinascita

Chissà se Orsolini condivide quanto ha detto di lui Thiago Motta al termine della trasferta vittoriosa a Genova: «Deve migliorare in tante cose. Ha molte cose dentro. Tante ancora non le conosce. Lo vogliamo così tutti i giorni». Nell’ultimo periodo il match-winner di Marassi è indubitabilmente cresciuto. Fa bene l’allenatore a parlare anche di cosa non va e di cosa deve necessariamente cambiare. Tutti sanno come il 7 del Bologna abbia più volte fornito la sensazione di essere sul punto di esplodere, salvo poi cascare nella solita mancanza di continuità. Resta il fatto, però, che Sampdoria-Bologna è stata davvero la sua partita e gli 8 in pagella del Corriere dello Sport e de La Gazzetta dello Sport ne sono una testimonianza. Ecco i giudizi ch certamente lo possono motivare ulteriormente.

CORRIERE DELLO SPORT – «Copre Augello e lo riattacca, tira in porta e Audero para. Prima dei titoli di coda si inventa un gol fantastico che regala la vittoria al Bologna. Ed è il secondo eroe di Marassi».

LA GAZZETTA DELLO SPORT – «Il gol da Galleria d’arte, l’angolo che poi porta allo 0-1, scariche devastanti. Applausi da rinnovo».

Cosa dimostrerà il salto di qualità di Orsolini? Certamente il merito delle prestazioni. Che lo porterà progressivamente a migliorare i numeri che vedete qui sotto.

In questo campionato l’Orso bolognese è sceso in campo 20 volte su 23. Ma dentro questo dato, c’è il 60% di presenze da titolare, oltre a un numero non trascurabile di sostituzioni. É il segno di come l’ala possa e debba dare ulteriori attestati per conquistare pienamente la fiducia del tecnico e dell’intero ambiente. Operazione che diventerà assolutamente automatica se sarà il più possibile quello di Genova. Che non ha saltato neanche uno dei 100 minuti che è durata la partita.