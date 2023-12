VOTI&STATS – Cagliari Sassuolo: Ranieri vince ma non convince del tutto

Gli effetti sulla classifica sono forti, con Ranieri che è uscito dalla zona retrocessione e Dionisi che vede ridotto il suo margine a soli 3 punti dal terzultimo posto

É stata una partita incredibile, con un finale che ha ribaltato totalmente il risultato: Cagliari-Sassuolo ha portato 3 punti ai sardi, capaci di rimontare la rete di Erlic nel primo tempo grazie a un uno-due nei minuti di recupero firmato dalla coppia d’attaccanti Lapadula-Pavoletti. Gli effetti sulla classifica sono forti, con Ranieri che è uscito dalla zona retrocessione e Dionisi che vede ridotto il suo margine a soli 3 punti dal terzultimo posto. Il mister degli emiliani non è stato tenero con i suoi, prendendosela con il reparto arretrato, in primis per l’espulsione di Tressoldi e poi per le amnesie costate care: «Nei dettagli in difesa stiamo facendo malissimo, ma non meritavamo questo risultato. Se continueranno questi errori sui gol presi dovrò fare delle scelte drastiche».

Le statistiche certificano come il rosso patito dal Sassuolo abbia modificato l’andamento della gara. Pinamonti e compagni non si sono più visti davanti, riducendo a un terzo il volume delle conclusioni (da 6 a 2 nel passaggio da primo a secondo tempo) e passando ovviamente dal 47 al 33% nel possesso palla.

I vincitori hanno tutte le ragioni per esaltarsi, anche per le modalità emozionanti con le quali è maturato il successo. Ranieri si merita il 6,5 in pagella da La Gazzetta dello Sport: «Chi vince ha sempre ragione. E lui vince. Il modulo a specchio iniziale non convince, ma poi azzecca tutte le mosse».

Quali sono i giudizi individuali che dividono per quanto riguarda il Cagliari? Mettiamo a confronto la Rosea con L’Unione Sarda e andiamo a scoprire dove si registrano visioni sensibilmente differenti.

DOSSENA – Per il quotidiano sportivo è tra i migliori e si merita il 7: «Un martello. Stravince il confronto con Pinamonti». La testata regionale, al contrario, non va oltre il 6: «Battaglia senza regole con Pinamonti».

PRATI – Forse è il caso più clamoroso. Perché l’Unione lo ritiene insufficiente col 5,5: «Messo in mezzo dai palleggiatori del Sassuolo». Per Gazzetta, invece, è giusto il 6,5 con una lettura totalmente antitetica: «Non perde contro l’esperto “duo” neroverde. Sfiora il gol di testa».

SULEMANA – Si conferma anche per lui la severità isolana, che lo boccia col 5: «Messo in mezzo dai palleggiatori del Sassuolo». Altrove, invece, è salvato dal 6: «Torna titolare, non è Makoumbou… ma sbaglia poco».

ORISTANIO – La regola continua. 5.5: «Da esterno o seconda punta non incide»; 6,5: «Nel brutto primo tempo, è l’unico che là davanti lotta come un leone».

PAVOLETTI – Qui c’è la differenza più marcata, ma è una questione di accenti. L’Unione lo vede da 7,5: «Va alla guerra, sfiora il pari e segna il gol dei sogni. Ancora». La Gazzetta lo eleva al 9, il numero dei centravanti: «Se questo è un uomo… É la notte dei miracoli, l’ennesima, e lui ne compie un altro, stavolta in rovesciata».