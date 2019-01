Sime Vrsaljko non ha convinto e potrebbe non essere riscattato dall’Inter. Il croato va al Napoli già a gennaio?

Il Napoli punta tutto su Sime Vrsaljko? Il terzino croato ha lasciato l’Atletico Madrid in estate accordandosi con l’Inter. I nerazzurri, dopo un lungo e tira molla, hanno convinto i Colchoneros a privarsi del giocatore con la formula del prestito oneroso a 6-7 milioni e con diritto di riscatto tra i 17 e i 20 milioni di euro. Il giocatore nerazzurro non ha convinto Spalletti e la società interista a causa di alcuni problemi fisici al ginocchio che gli hanno impedito di giocare con continuità e per questo motivo l’Inter starebbe pensando di non riscattare l’ex terzino del Genoa.

Attenzione alle possibili sorprese di calciomercato raccontate da Rai Sport. Il Napoli potrebbe cedere Hysaj, terzino albanese cercato dal Chelsea di Maurizio Sarri ma soprattutto dallo stesso Atletico Madrid che in cambio potrebbe girare alla società di ADL, Sime Vrsaljko. Il giocatore potrebbe lasciare l’Inter a gennaio con il benestare dell’Atletico Madrid, per sposare la causa partenopea. Intreccio non semplice, ma l’Atletico è al lavoro: Simeone ha bisogno di un terzino e il nome di Hysaj è quello giusto. Il Napoli potrebbe ‘ripiegare’ su Sime Vrsaljko.