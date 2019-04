Al termine di Frosinone-Inter Wanda Nara, ospite di Tiki Taka, ha commentato il gesto del marito Mauro Icardi, che aveva concesso di calciare un rigore ad Ivan Perisic

Wanda Nara ancora protagonista televisiva ieri negli studi di Tiki Taka al termine dell’ennesima domenica di campionato. La showgirl, moglie e agente di Mauro Icardi, ha infatti commentato l’episodio che, pochi minuti prima, aveva visto per protagonista il marito con il compagno di squadra Ivan Perisic, grande rivale di spogliatoio degli ultimi mesi, contro il Frosinone. L’attaccante argentino aveva concesso, nel finale di primo tempo, di calciare il rigore nerazzurro del momentaneo 0 a 2 al collega croato, quasi a sancire la pace dopo una stagione intera di tensioni.

«Evidentemente Perisic gli ha chiesto di tirare il rigore e Mauro gli ha detto di sì – ha spiegato la Nara più tardi – . Per me vale di più questo gesto che qualsiasi gol segnato, perché per quello che si è visto è una cosa bellissima: Icardi è stato il primo a dare il cinque a Perisic». Wanda si è poi rivolta all’ex attaccante campione del mondo Luca Toni, pure lui ospite in studio: «Tu lo avresti mai fatto? Avresti mai lasciato il rigore a un altro come ha fatto Icardi, visto che in passato sei stato anche capocannoniere?». Secca la risposta dell’ex Verona: «Chiedi a qualcun altro». L’argentina ha quindi concluso con una frecciata: «A Mauro hanno tolto la fascia e il rigore, ma non gli toglieranno mai la gioia di giocare nell’Inter».