Icardi segna, Wanda Nara corre ad abbracciare Mughini – VIDEO

Wanda Nara scatenata ai gol di Icardi in Lazio-Inter: la moglie di Icardi, davanti al tv prima di Tiki Taka, salta sul divano e va ad abbracciare (?) lo juventino Giampiero Mughini

Il marito era impegnato a Roma, contro la Lazio, in un match difficile quanto esaltante. Lei invece era costretta da impegni lavorativi a Milano, dove era in programma la consueta puntata di Tiki Taka. Alla fine però è andata bene sia a Mauro Icardi, autore di una strepisa doppietta contro i biancocelesti, sia a Wanda Nara, che ha assistito trepidante ed ha quindi gioito alla vittoria dell’Inter e, soprattutto, ad entrambi i gol del compagno (ma pure a quello di Marcelo Brozovic).

La Nara, riprese dalle telecamere Mediaset, si è dunque lasciata andare ad un vero e proprio urlo di gioia e, addirittura, in un’occasione è saltata sul divano andando ad abbracciare (ammesso che quello fosse un vero abbraccio) chi era dietro di lei. Caso o no, alle spalle della showgirl argentina, c’era il tifoso juventino per antonomasia Giampiero Mughini, altro ospite fisso della trasmissione. Ecco come sono andate le cose…