Werner Juventus: idea dal Chelsea per l’attacco. L’indiscrezione

Werner Juventus: l’attaccante tedesco sempre più in bilico al Chelsea dopo l’arrivo di Lukaku. C’è anche la società bianconera

Timo Werner sembra destinato a lasciare il Chelsea. Secondo quanto riportato dal Daily Express, anche la Juventus sarebbe sulle tracce dell’attaccante tedesco.

L’arrivo di Lukaku ha chiuso gli spazi all’ex Lipsia nelle gerarchie di Tuchel, e Werner starebbe così pensando all’addio. Oltre al Bayern Monaco, anche il Borussia Dortmund sarebbe interessato a riportarlo in patria. In Spagna ci pensa invece l’Atletico Madrid. La concorrenza non manca.