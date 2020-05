Werner, testa a testa tra Inter e Liverpool: nerazzurri pronti all’affondo

L’Inter ha messo gli occhi sul giovane Timo Werner, sul quale però c’è forte anche l’interesse del Liverpool. La situazione

Il nome di Timo Werner è uno di quelli che sta iniziando a scaldare il mercato europeo. Il giovane del Lipsia ha tante pretendenti ma tra queste spiccano Inter e Liverpool. I nerazzurri avrebbero pensato al tedesco per sostituire Lautaro Martinez, sempre più con la valigia in mano, direzione Barcellona.

Klopp, invece, vorrebbe il giovane per aggiungerlo al già super tridente, ma proprio per la qualità che ha l’attacco dei Reds, non sarà facile spendere 60-70 milioni. Per questo, come spiega La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri potrebbero essere favoriti. Il Piano A, però, si chiama sempre Lautaro: tutto dipenderà dal suo futuro.