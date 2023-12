Buon compleanno a… Wesley Fofana

Oggi Wesley Fofana compie 23 anni, nazionale francese e centrocampista del Chelsea: la sua storia

Oggi Wesley Fofana compie 23 anni. Nato a Marsiglia, già convocato nella nazionale di Didier Deschamps dopo la trafila nelle selezioni giovanili, di lui si è parlato tantissimo. Nel 2021 l’Uefa lo aveva inserito nella lista dei 50 giovani più interessanti per il futuro.

Ovviamente, non si potevano ancora immaginare due eventi fondamentali. Che Wesley sarebbe diventato un crack di mercato, molto più di tanti nomi che componevano la lista, alcuni dei quali rimasti incompiuti (divertitevi a scorrere la lista). E che, malauguratamente, anche il ginocchio avrebbe fatto crack, pregiudicando in maniera forte la sua crescita. Sul finire del mese di novembre, il ragazzo ha rivelato sul suo profilo Instagram di essere tornato al campo di allenamento quattro mesi dopo la rottura del legamento crociato, avvenuta durante la preseason. Conseguentemente, operazione e lunga fase di riabilitazione, fino alla bella notizia che il giornalista David Pasztor ha commentato così: «Immagino che a Wes manchino ancora molte settimane per tornare alla piena forma fisica, e soprattutto alla piena forma fisica per poter giocare una partita, ma potrebbe ancora dare un contributo significativo durante una stagione che sembrava completamente perduta non molto tempo fa». Insomma, le cose stanno procedendo per il meglio e se davvero si anticiperanno i tempi del suo rientro sarà una forma di risarcimento a un ultimo biennio decisamente sfortunato, proprio quando sembrava che il giocatore fosse in rampa di lancio.

Andiamo a ripercorrerla per sommi capi la storia di Fofana. Che il giovane abbia talento lo si capisce dai primi passi con il Saint-Etienne. Prima nel settore giovanile, poi in Ligie 1, c’è materia quanto basta per rimane convinti delle sue qualità, che colpiscono osservatori di mezza Europa. Compreso il Milan che fa più di un pensiero su di lui per andare a rinverdire il suo reparto arretrato.

La partita si gioca logicamente sulla domanda e sull’offerta. Scrive il Daily Mail che la prima si aggirerebbe sui 30 milioni. I rossoneri la considerano fuori portata, mentre il Leicester prova ad avvicinarsi offrendone 8 in meno. Non è che l’inizio. Le Foxes la spuntano, ma con un esborso significativamente superiore: 35 milioni. Progressivamente Wesley diventa un elemento sempre più importante, tanto che Brendan Rodgers ha l’ardire in conferenza stampa di chiudere le porta a un trasferimento successivo: «É un grande difensore, giovane e non ce ne sono molti come lui della sua età. Un altro anno al Leicester sarebbe fantastico per la sua crescita. Sta solo andando avanti, si allena molto bene».

Passa qualche giorno e il Chelsea stila un comunicato che recita così: «Wesley Fofana è un giocatore del Chelsea dopo aver completato oggi il trasferimento dal Leicester City e aver firmato un contratto di sette anni con i Blues. Uno dei giovani giocatori più apprezzati della Premier League, Fofana arriva per rafforzare ulteriormente la difesa di Thomas Tuchel per la stagione 2022/23, dopo gli arrivi di Kalidou Koulibaly e Marc Cucurella all’inizio dell’estate».

Nelle parole del club, non più di Abramovich ma sempre appartenente alla cerchia dei ricchissimo, non si dice che con 82,5 milioni Fofana riesce a scalare due classifiche: quella interna al Chelsea, dove solo l’acquisizione di Lukaku è stata più onerosa; e quella relativa ai trasferimenti dei difensori, dove arriva a sfiorare il podio occupato da Maguire, Van Dijk e De Ligt. Quel che invece non deve sfuggire è l’annotazione della lunghezza del rapporto: Wesley firma per restare in Blues fino al 2029, un lasso di tempo che va oltre alla norma dell’articolo 18 del Regolamento FIFA che prevede eccezioni alla durata massima di 5 anni se «conformi alle leggi nazionali». Traducendo: in Inghilterra è possibile. Peccato solo che i primi due di Wesley siano stati caratterizzati da infortuni, anche la scorsa stagione lo ha visto saltare diverse gare. E si sta parlando di un ragazzo che quando era ancora al Leicester era stato lontano dai campi di gioco 7 mesi a causa della rottura del perone…