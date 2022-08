Chelsea, cifra record per Fofana

Wesley Fofana ad un passo dal diventare il difensore più pagato della storia: Il Chelsea è pronto a spendere attorno ai 90 milioni

Il Chelsea sta per chiudere con Wesley Fofana per ultimare il reparto difensivo. Secondo quanto riportato dalle fonti inglesi, il passaggio del 21enne dal Leicester al Chelsea dovrebbe essere il più alto per un difensore di sempre.

La cifra dovrebbe essere di 82 milioni più bonus, per arrivare ai 90 milioni. Una cifra superiore a quella spesa dal Manchester United al tempo per prendere Maguire, ovvero 87 milioni e sempre dal Leicester.