Dall’Inghilterra: «Il West Ham vuole Dzeko per sostituire Arnautovic»

Gli Hammers vogliono l’attaccante bosniaco a gennaio. Ritroverebbe Pellegrini, con il quale vinse la Premier al City

Il Daily Star non ha dubbi. Il West Ham vuole Dzeko. Gli Hammers starebbero pensando all’attaccante bosniaco per sostituire il partente Artnautovic. Lo Shanghai SIPG ha offerto, infatti, 35 milioni di sterline per acquistare il cartellino del calciatore austriaco, proposta che potrebbe salire fino a 45 per convincere i londinesi alla cessione. La squadra di Sullivan si sta quindi muovendo per cercare sostituti all’altezza e il primo nome sulla lista è proprio quello di Dzeko.

Un tentativo è stato fatto anche per Timo Werner, ma i vertici societari del Lipsia hanno annunciato che non si muoverà in questa finestra di mercato. I nomi più caldi sono dunque quelli di Callum Wilson, attaccante in forza al Bournemouth valutato 75 milioni di sterline (l’accordo si potrebbe raggiungere anche per 50) e Edin Dzeko, che tornerebbe in Inghilterra dopo l’esperienza con il Manchester City dal 2011 al 2015. Un anno fa, Dzeko è stato a un passo da un altro club londinese, il Chelsea, poi prevalse la sua volontà di restare in giallorosso.