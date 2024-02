Whittaker: «Ecco perché non ho accettato la chiamata della Lazio»

Morgan Whittaker, attaccante del Plymouth Argyle, ha parlato a BBC Radio Devon dell’offerta della Lazio nel mercato di gennaio

PAROLE – «Penso che la mia testa non sarebbe mai cambiata perché sono felice qui. Per me non c’era dubbio che sarei restato qui a giocare. Quello che ho imparato nel calcio è che la felicità è tutto e finalmente l’ho ottenuta, quindi non voglio ancora rinunciarvi. In questi casi devi solo stare a guardare e pensare che questi club sono interessati a te, devi usare quest’idea per andare avanti e continuare a giocare con fiducia, senza lasciarti stressare.

Ovviamente è molto importante perché il tuo nome è nei titoli dei giornali, ma quando arriva una squadra come la Lazio devi solo usarla come un fattore positivo e dimostrare quanto sei arrivato lontano. I tifosi? Tutto quello che provano loro, lo provo anch’io nei confronti loro e del club. Credo che senza di loro non avrei avuto la Lazio e le altre squadre interessate, quindi devo molto a loro. Spero di poter continuare con la forma che sto attraversando».