Wolverhampton Torino: Bremer e una linea che vuole difendere in avanti

Il Torino di Mazzarri non si è snaturato contro il Wolverhampton. La linea difensiva guidata da Bremer ha cercato di recuperare palla in avanti

Il Torino a Wolverhampton ha mostrato pregi e difetti. Una fase difensiva intensa che sa recuperare parecchi palloni in avanti, ma anche grosse difficoltà tecniche nella fase di rifinitura: i granata faticano ad attaccare difese schierate.

La slide sopra mostra l’approccio coraggioso e organizzato dei granata, coi difensori molto attenti nelle marcature preventive. Bremer fa un’uscita molto aggressiva nella trequarti inglese per andare su Jota, mentre Bonifazi è attento su Raul Jimenez. Purtroppo tutto ciò non è bastato al Torino, coi difensori granata che tra l’altro sono stati pochi attenti in occasione dei gol subiti.