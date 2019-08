Wolverhampton-Toro, Cairo: «Una gara così avrei voluto vederla all’andata»

Wolverhampton-Toro, Cairo: «Complimenti ai ragazzi, ma una gara così avrei voluto vederla anche all’andata»

Contento per la prestazione del suo Toro a Wolverhampton, rammaricato per l’esito della doppia sfida. Così Cairo sull’eliminazione dall’Europa League. «Sono amareggiato, perché speravo in un esito diverso. Complimenti ai ragazzi. La squadra ha giocato con la voglia di vincere. Questa era la partita che dovevamo fare a Torino. Dobbiamo ripartire da qui per fare un campionato importante. Ci rinforzeremo, ma non è questione di numeri, piuttosto di qualità».

Poi su Laxalt: «Quando ci sono le firme, facciamo gli annunci. Per ora non c’è niente di firmato e quindi non faccio alcun nome».