Wolverhampton-Toro, Mazzarri: «C’è rammarico, avremmo meritato di più»

Wolverhampton-Toro, Mazzarri commenta l’eliminazione dall’Europa League: «C’è rammarico, avremmo meritato di più»

C’è rammarico nelle parole di Walter Mazzarri al termine della sfida del Toro in casa del Wolverhampton, gara che ha sancito l’eliminazione dei granata dall’Europa League. «Abbiamo fatto una grande prestazione, ma è mancato il gol quando dovevamo farlo, così come è mancata un po’ di qualità davanti. Il calcio è fatto così, ma siamo stati in partita fino all’ultimo. Se Meité avesse segnato nel finale, avremmo potuto provare l’arrembaggio finale…»

Poi una più ampia disamina. «C’è il rammarico di essere usciti forse immeritatamente. Loro hanno tantissima qualità e appena sbagli qualcosa ti puniscono. Archiviamo la sconfitta, queste sei partite ci hanno permesso di fare esperienza. Zaza? Ha preso una botta al ginocchio, non so se possa recuperare per domenica».