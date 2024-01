Xabi Alonso, tecnico del Bayer Leverkusen, contro l’agenda politica dell’estrema destra tedesca sui rimpatri dei migranti

Xabi Alonso è in vetta la Bundesliga con il suo Bayer Leverkusen, a sette lunghezze dal Bayern Monaco, mai così in difficoltà e che sembra alla fine del ciclo vincente. Il tecnico spagnolo intanto ha fatto parlare di se per le sue prese di posizioni politiche. Negli ultimi giorni in Germania hanno fa molto discutere un incontro avvenuto a Potsdam tra quattro membri del partito di estrema destra afD e alcuni attivisti, in cui si è diffuso un piano per il rimpatrio di molti immigrati dal paese tedesco. Di seguito il commento di Xabi Alonso in difesa dei migranti.

XABI ALONSO – «Dobbiamo avere una posizione chiara sui nostri valori e sulla nostra democrazia, bisogna prendere una posizione chiara su questi temi. La nostra è una società molto aperta, molto internazionale. Ecco perché dobbiamo difendere i nostri valori. Non possiamo accettare una roba del genere. Dobbiamo credere che viviamo in una società molto aperta, che tutti hanno il diritto di venire in Germania e fare del proprio meglio. Da emigrante ho sempre cercato di fare il massimo, di dare un contributo. Dobbiamo difendere tutti questi valori, in Germania e in Europa, con tutte le nostre forze. Sta succedendo in Germania, in Spagna, in Italia. Sono sicuro che il calcio si distinguerà. Dobbiamo essere fermi e non accettare queste richieste intolleranti».