Xavi: «Barcellona, compra Neymar»

Xavi, ex centrocampista del Barcellona, consiglia l’acquisto di Neymar alla società blaugrana in vista del prossimo mercato

L’ex centrocampista Xavi ha suggerito al Barcellona un acquisto di mercato mirato come Neymar, che negli ultimi mesi aveva aperto alla possibilità di lasciare il Paris Saint-Germain per fare ritorno in Spagna.

«Mané e Aubameyang sono due calciatori letali negli spazi, ma il Barcellona ha bisogno di gente che si muova bene in spazi stretti. Penso a Neymar, che oggi resta uno dei migliori tre al mondo. Spero davvero che possa tornare al Barcellona, sarebbe un colpo straordinario».