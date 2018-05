Yonghong Li in Italia: assisterà a Milan-Verona e alla finale di Coppa Italia

Il patron del Milan arriva oggi in Italia: Yonghong Li assisterà a Milan-Verona e alla finale di Coppa Italia con la Juventus

Nonostante i tanti dubbi (Leggi anche: Milan, problemi per il rifinanziamento. Reorg Research non perdona) Yonghong Li sbarca oggi in Italia. Il presidente del Milan arriva in Italia questa mattina e si prepara ad assistere alla sfida dei rossoneri contro l’Hellas Verona. Il patron cinese sarà in Italia anche la prossima settimana e si recherà a Roma con la squadra dove assisterà alla finale di Coppa Italia contro la Juventus.

Il presidente Li, accompagnato dalla signora Huang, la moglie e dal braccio destro David Han Li, arriverà in Italia per le due sfide contro Verona e Juve, due sfide importanti. Il Milan deve conquistare l’accesso alla prossima Europa League e poi può conquistare un nuovo trofeo: la Coppa Italia. Il momento è importante e il proprietario ha deciso di stare vicino alla squadra.