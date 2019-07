Youri Tielemans, il grande impatto del belga a Leicester

Youri Tielemans è presto diventato fondamentale nel Leicester. Il belga si sta rilanciando dopo le difficoltà a Monaco

Fino a qualche stagione fa, Youri Tielemans era un nome caldissimo in sede di mercato. Tuttavia, il belga aveva fallito il “grande salto”, con stagioni non positive a Monaco.

Da quando invece il Leicester lo ha acquistato, Tielemans sembra essersi rilanciato alla grande, con 3 gol e ai 4 assist in appena 13 partite. Dopo Kevin De Bruyne e David Silva, l’ex Anderlecht è il terzo centrocampista della Premier League per passaggi smarcanti ogni 90′. Per quanto non sia velocissimo e non abbia grandi doti nel dribbling, ha una visione di gioco sopra la media.