Zambrotta: «Chiesa? È sempre capace di stupire. Non è una sorpresa»

L’ex difensore della Juve e del Milan, Gianluca Zambrotta, ha parlato di Chiesa e del suo salto nella Nazionale maggiore

Gianluca Zambrotta, ospite di Sky Sport, ha parlato tra i vari argomenti anche di Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina. L’ex calciatore di Juve e Milan ha commentato il suo salto nella Nazionale maggiore.

Le sue parole: «Chiesa stupisce ancora? Assolutamente. Non bisogna dimenticare che gioca in una squadra importante del nostro campionato. È un giocatore giovane che sta facendo la differenza con gli azzurrini. Non è una sorpresa. Certo è che fare il salto dalla Nazionale Under 21 a quella maggiore non è facile».