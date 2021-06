Zambrotta: «Lavoro straordinario di Mancini, ci sono le basi per un grande Europeo»

Gianluca Zambrotta, ex terzino azzurro, ha parlato del gruppo di Mancini per Euro 2020. Le sue parole sulla competizione

Ai microfoni di Sky Sport, Zambrotta ha parlato del gruppo di Mancini per Euro 2020.

«L’Italia agli Europei con Prandelli e Conte ha fatto un ottimo lavoro senza alzare il trofeo però. Mancini sta facendo un lavoro straordinario, ha un squadra giovane e motivata, un bel gruppo che è fondamentale in questi tornei. Armonia ed entusiasmo di un gruppo unito sono fondamentali per partire bene. Le basi ci sono per fare grande Europeo, dall’altra parte ci sono però squadre molto competitive.

Vedo un grande gap con la Francia che è la più forte ad oggi nel panorama internazionale. Io ho fiducia nell’Italia e nel lavoro di Mancini. Ci sono tanti giocatori tecnici e credo che sia importante come si arriva a questo europeo perché può succede di tutto come successo con la grecia. Non si può dir nulla sulla carta prima dell’inizio. Noi nel 2006, a parte quanto successo prima, siamo rimasti quasi due mesi prima ed è importante stare bene insieme altrimenti diventa tutto complicato. Non siamo come la Francia, ma abbiamo ottimi giocatori e giovani e grande qualità a centrocampo».