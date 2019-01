Zanetti, dall’Inter al matrimonio: «Mi allenai anche al quel giorno!»

Zanetti alla Luiss di Roma per il suo libro, tra i tanti argomenti trattati si parla di Inter e di un giovane 2000 da tener d’occhio sul mercato

Javier Zanetti presenta il suo libro ‘Vincere, ma non solo’ alla Luiss di Roma rilasciando anche alcune dichiarazioni sul presente e sul futuro dell’Inter. Moderatore dell’evento è stato il giornalista Gianni Riotta: «L’Inter è sulla buona strada – afferma Zanetti – ci sono i presupposti per poter fare un grandissimo lavoro con questa società. Ho tutto da imparare e un incarico all’Inter richiede una grandissima responsabilità. Oggi abbiamo una proprietà straniera ed è fondamentale poter trasmettere i valori di questo club poiché lo sport è scuola di vita. Episodi di Inter-Napoli e Boca-River? Purtroppo nel 2019 succedono ancora queste cose. Noi come società abbiamo fatto una campagna forte per dare un messaggio chiaro sul tema, questi sono i nostri valori».

Il vice-presidente della società nerazzurra è tornato a parlare, tra gli argomenti trattati, dell’aneddoto relativo al giorno del suo matrimonio: «E’ vero, mi allenai nel giorno del mio matrimonio! Per qualcuno è una pazzia, per me non lo è. Era il 23 dicembre e avevamo una settimana di vacanza prima che iniziasse il campionato e portavo con me una tabella da seguire. Il giorno mi sono sposato, poi tra il primo e il secondo mi sono alzato e ho detto a tutti gli invitati che sarei andato via per allenarmi». Conclude, infine, l’intervento trasformandosi da osservatore: «Un giovane da tenere d’occhio? Mi piace molto il classe 2000 del Boca, Almendra, gioca a centrocampo».