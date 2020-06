Zaniolo annuncia: «Ancora 2-3 settimane e poi tornerò con la squadra»

Attraverso una diretta Instagram sul profilo ufficiale della Roma, Nicolò Zaniolo ha aggiornato circa le proprie condizioni fisiche

«Mi sento bene, mi sono operato e mi sento meglio. Come sto? Ancora 2-3 settimane e poi tornerò con la squadra. A FIFA sono migliorato tantissimo, saranno 2-3 settimane che non perdo più con nessuno. Se Nainggolan vuole sfidarmi, io ci sono. Qualcuno mi ha detto che lui è scarso a Call of Duty (ride, ndr). Obiettivo? Prima pensiamo alla Sampdoria, poi vogliamo tornare in Champions League».