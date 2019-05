Il centrocampista della Roma, Nicolò Zaniolo, è finito nel mirino di Guardiola che lo vorrebbe al Manchester City per la prossima stagione

Secondo quanto riferito a Angelo Mangiante, giornalista di SkySport, il Manchester City avrebbe messo gli occhi su Nicolò Zaniolo.

Il centrocampista della Roma, che si è messo in mostra nel corso della stagione con ottimi risultati, sarebbe infatti finito nell’orbita di Guardiola che lo vorrebbe in Premier per la prossima stagione.