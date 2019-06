Zaniolo e Kean chiedono scusa: Di Biagio pronto al perdono? Tutti gli sviluppi dopo i reiterati ritardi in ritiro

“Delitto e castigo“. Dopo aver sbagliato Moise Kean e Nicolò Zaniolo sono stati redarguiti e puniti dal ct Gigi Di Biagio. L’attaccante della Juventus e il centrocampista della Roma si sono resi autori di qualche ritardo di troppo, l’ultimo in occasione del risveglio muscolare nella giornata di Belgio-Italia. A pagare è stato soprattutto il bianconero, costretto alla panchina nella sfida del Mapei Stadium.

In giornata sono arrivate le scuse dei due ragazzi al gruppo azzurro, in attesa di conoscere il proprio futuro nell’Europeo di categoria. Se Kean e Zaniolo saranno reintegrati in caso di passaggio alla semifinale? Di Biagio ha rimandato qualsiasi decisione nel post gara: «Risponderò tra due giorni».