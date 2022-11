Zaniolo, il giorno dell’attesa tra derby e ricorso europeo

Giornata di attesa in casa Roma per Zaniolo: si aspettano aggiornamenti sia sulla sua salute che sul ricorso per la squalifica europea

Giornata delicata in casa Roma, che aspetta la doppia luce verde per Nicolò Zaniolo. Come riportato dal Corriere dello Sport, i giallorossi aspettano sia sul fronte infortunio che sul ricorso per la squalifica europea.

Mentre per il primo caso ci sarebbe del cauto ottimismo, si attende il verdetto UEFA sulla squalifica di tre giornate e sullo sconto richiesto di una.