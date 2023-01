Zaniolo-Milan (Sky Sport), operazione saltata! La comunicazione rossonera

Zaniolo-Milan, saltata l’operazione che avrebbe potuto portare il talentuoso fantasista al club rossonero: il motivo

Dopo la pesante offerta del Bournemouth, il Milan ha deciso che non farà ulteriori rilanci per Nicolò Zaniolo. Stando a quanto riferisce Sky Sport, il club rossonero ha comunicato alla Roma di non poter avvicinarsi a quanto offerto dalla società inglese.

La decisione sulla destinazione Bournemouth spetta ora al giocatore, che potrebbe cambiare idea per non rimanere in giallorosso.