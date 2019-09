Zaniolo, parla mamma Francesca: «È felicissimo d’essere alla Roma»

Zaniolo, la madre Francesca chiarisce la sua posizione: «È felicissimo di essere alla Roma. Offerte in estate? Non ne so nulla»

La madre di Nicolò Zaniolo, Francesca Costa, ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere dello Sport in merito alla situazione del figlio:

«Non so nemmeno se ci sian state trattative concrete oppure offerte in estate, di queste cose non mi occupo. So soltanto che adesso Nicolò è felicissimo di giocare nella Roma. Non poteva essere un incidente privato a cambiare la sua carriera».