Zaniolo miglior giovane della Serie A: i ringraziamenti social – FOTO

Il centrocampista della Roma, Nicolò Zaniolo, è stato eletto miglior giovane della stagione da parte della Lega Serie A – FOTO

Nicolò Zaniolo, è stato eletto miglior giovane della stagione. Il centrocampista giallorosso è stato premiato per il contributo che ha dato alla Roma nel corso della stagione.

Zaniolo ha così ringraziato il club e la Serie A sui social: «Vorrei ringraziare la Lega Serie A per il riconoscimento come Miglior Giovane della stagione. So che devo lavorare ancora duramente ed è quello che farò giorno dopo giorno con il solo obiettivo di levarci le soddisfazioni che non siamo riusciti a prenderci in questa stagione. Forza Roma!».