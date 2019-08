L’ex terzino del Chelsea, Davide Zappacosta, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da neo calciatore della Roma

Nel comunicato ufficiale della Roma, sono state pubblicate anche le prime dichiarazioni del neo acquisto Davide Zappacosta.

Ecco le sue parole da giallorosso: «Sono contento di essere arrivato alla Roma dopo un’esperienza all’estero che mi ha formato molto, sia come uomo sia come calciatore. Giocare per una grande società come questa è davvero stimolante, non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con i miei nuovi compagni».