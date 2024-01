Caos Arbitri, il commento di Ivan Zazzaroni

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, in un editoriale sul quotidiano romano prende posizione sul caos arbitri

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, in un editoriale sul quotidiano romano prende posizione sul caos arbitri in Serie A dopo il servizio accusatorio de Le Iene: «Se lasci che i lupi facciano la guardia al pollaio, ci saranno sicuramente cene a base di pollo, promette James St. James. In questo caso la figura del pollo la sta rimediando il designatore Gianluca Rocchi. Anche i lupi sono facilmente identificabili».

L’articolo prosegue con questa analisi: «La figura del designatore, che è prettamente tecnica, non può finire sempre al centro di faide, di battaglie per il potere: chi prepara gli arbitri, dà loro le indicazioni e si occupa delle scelte dovrebbe poter reagire solo agli attacchi esterni. Gianluca Rocchi è, lo ripeto da tempo, il meno responsabile della disgraziatissima situazione che si è venuta a creare, anche se qualche colpa ce l’ha. Inoltre è persona perbene. Ma non basta essere competenti e perbene per navigare nelle acque agitate del nostro calcio e gestire una serie impressionante di sollecitazioni e pressioni».