Zazzaroni ATTACCA Spalletti: «L’Italia più BRUTTA di sempre, siamo INCAPACI di calcio»

Le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sull’eliminazione dell’Italia agli Europei. I dettagli

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha commentato la sconfitta dell’Italia agli Europei contro la Svizzera.

PAROLE- «In fondo siamo usciti dall’Europeo per un episodio: alle 18 di ieri siamo entrati in campo. Errore imperdonabile, poiché da quel momento in avanti non siamo più esistiti. E stata la più brutta Italia della nostra vita. Orribile, scombiccherata, fragile, incapace di difendere, attaccare, reagire, in balia della Svizzera che non è la Francia di Mbappé, ma soltanto una buona squadra. Siamo stati incapaci di calcio. Il principale responsabile di questa disavventura è Spalletti, se non lo scrivessi vorrebbe dire che non lo stimo. Non posso pensare che in Germania fosse lucido, il vero se stesso: il ruolo di ct l’ha coinvolto emotivamente al punto da fargli sprecare gran parte del talento che possiede. Troppi i cambi effettuati nelle quattro partite dell’avventura azzurra all’Europeo, senza una vera base da cui ripartire in vista delle qualificazioni al prossimo mondiale».