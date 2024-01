Zazzaroni sulla Supercoppa: «L’Inter ha indovinato l’approccio»

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato della vittoria dell’Inter in Supercoppa contro la Lazio

Il noto giornalista e direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha voluto parlare di quella che è stata Inter Lazio di ieri in Supercoppa.

«Quelli che parlano in calcese lo chiamano approccio anche se non ha niente a che vedere con la seduzione: ne abusano ripetutamente per definire l’atteggiamento iniziale di una squadra. Mi adeguo malvolentieri e mi sento di poter dire che Inzaghi abbia lavorato parecchio sull’approccio dei suoi, visto che tanto a Monza sabato scorso quanto ieri sera a Riyad ha spinto immediatamente sull’acceleratore riuscendo a spaventare l’avversario con una manifestazione di schiacciante superiorità».

