Zeman svela: «Ho rifiutato il ruolo di dt al Palermo. Voglio allenare ancora»

Zdenek Zeman ha svelato un importante retroscena circa un impiego recentemente rifiutato come direttore tecnico al Palermo

Intervistato da Seriebnews.com, l’ex tecnico del Pescara Zdenek Zeman ha parlato del proprio futuro spiegando di aver detto no al Palermo che gli aveva offerto la poltrona di direttore tecnico. Ecco le sue parole

PALERMO – «Ho incontrato i dirigenti del Palermo. Mi è stato offerto il ruolo di direttore tecnico, ma del settore giovanile e per questo ho rifiutato».

OBIETTIVO – «Io voglio ancora allenare e quel ruolo, a prescindere che sia prima squadra o giovanili, non mi interessa. Sono molto legato al Palermo, ho trascorso nove anni nel settore giovanile del club, ma voglio ancora allenare a certi livelli, non me la sento di farlo in Serie D»