Zenga: «Lukaku? Non avevo dubbi sull'infortunio. Asllani? Se sbaglia...»

L’ex portiere dell’Inter Walter Zenga ha commentato l’attualità di casa nerazzurra, soffermandosi sul debutto dal primo minuto di Asllani

«Lukaku? Non avevo dubbi che non recuperasse, giocando ogni tre giorni bisogna andare sempre cauti. Gli infortuni muscolari non sono cosa di poco conto. L’altra assenza pesante è Marcelo Brozovic ma l’Inter ha comprato il suo alter ego: Kristjan Asllani. Anche se non giocherà bene fa nulla perché ha delle grandissime qualità».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI