La storia d’amore tra mister Walter Zenga ed il Crotone è arrivata al capolinea: l’Uomo Ragno ha dato l’addio ai calabresi a 3 giorni dalla retrocessione

Lo 0-2 di Napoli-Crotone è stato decisivo per la retrocessione del club calabrese. Dopo il “caso Nicola” la presidenza della società rossoblu si era affidata a Walter Zenga, uomo di esperienza e dal grande temperamento, per centrare la seconda salvezza di fila senza però riuscirci. Il tecnico è apparso visibilmente emozionato e triste nella sala stampa del San Paolo, a pochi minuti dal triplice fischio finale. L’Uomo Ragno credeva che una nuova impresa salvezza fosse possibile ed invece a festeggiare è stata la Spal, insieme a Chievo, Udinese e Cagliari, ovvero le squadre in bilico fino al triplice fischio finale della 38^ giornata.

L’allenatore ha comunicato il suo addio al Crotone tramite Instagram: «Ci ho messo la passione, la professionalità, la serietà. È due mesi che non vedo i miei bimbi e così fa male, tanto male. Crotone e i crotonesi resteranno per sempre nel mio cuore. Ho l’amarezza dentro ma anche la gioia di aver conosciuto persone splendide, disponibili, gentili. Quando si va al Sud si piange due volte: quando si arriva ma, soprattutto, quando si va via. Grazie!».