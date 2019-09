Zhang De Laurentiis, duello per un posto all’interno dell’Eca

Zhang De Laurentiis, duello per un posto nel board dell’Eca: le elezioni in programma nella giornata di domani

Nella giornata di domani andranno in scena le elezioni per definire il nuovo board dell’Eca. E in ambito italiano si prospetta un duello tra Zhang e De Laurentiis tutto in salsa europea.

I presidenti rispettivamente di Inter e Napoli, infatti, sono pronti – secondo Il Corriere dello Sport – ad avanzare la propria personale candidatura. Ma potrebbe anche esserci un accordo in extremis per dare un segnale di compattezza del movimento italiano.