Zhang jr commovente su Instagram: «L’Inter è energia positiva» – FOTO

View this post on Instagram

This week, one of our young colleagues left Inter to pursue his career outside of Italy. This is what he did after his last game as an Inter employee. We are sure he will be the ambassador of Inter and continue to carry his black and blue heart wherever he goes. People ask me why Inter, I guess this picture says many things for this question. Inter means so much for the people and for this world. She represents the positive energy and passion of millions. As a united group under the big corporation, we are also proud to be the platform to produce talents and resources for our world. Our employees work diligently around the globe to make this society a better place. Good luck Francesco, Inter is forever your home and your shield. We will continue to fight with a piece of you on and off the pitch. #ForzaRagazzi #ForzaInter #ForzaNerazzurri ⚫️🔵 \ Questa settimana uno dei nostri giovani colleghi ha lasciato l'Inter per proseguire la sua carriera all'estero. Questa foto dimostra quello che ha fatto dopo la sua ultima partita come impiegato dell'Inter. Siamo sicuri che sarà un ambasciatore dell'inter, che avrà sempre il cuore nerazzurro ovunque vada. La gente mi chiede perché l'Inter, credo che questa foto lo spieghi. L'Inter significa tanto per la gente e il mondo, perché rappresenta l'energia positiva e la grande passione di migliaia di persone. Siamo un gruppo unito con cooperazioni importanti e molto orgogliosi di essere un piattaforma che forma i talenti e offre risorse al mondo nerazzurro. I nostri staff lavorano in tutto il mondo per rendere il club migliore. Buona fortuna Francesco, l'Inter è sempre la tua casa e il tuo riparo. Continueremo a combattere con un pezzo di te dentro e fuori il campo #ForzaRagazzi #ForzaInter #ForzaNerazzurri ⚫️🔵