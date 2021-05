Zidane: «Non deciderò subito il mio futuro, parlerò con il club»

Zinedine Zidane ha parlato nuovamente del suo futuro al Real Madrid. I blancos hanno già pronto il sostituto

Il futuro di Zidane è ancora in bilico e nei prossimi giorni potrebbero esserci decisioni importanti. Queste le parole del tecnico del Real Madrid.

TIFOSI – «La prima cosa che dobbiamo fare è ringraziare i nostri tifosi perché hanno sempre sostenuto la squadra da fuori. Penso che tutti possano essere orgogliosi dei giocatori perché hanno dato tutto. Non è stato facile ma alla fine abbiamo vinto. È il giorno per congratularci con tutto lo staff. E questo è tutto».

ATLETICO MADRID – «Dobbiamo congratularci con l’Atlético, se lo merita perché quello che è al vertice lo merita. Ma la cosa più importante è quello che hanno fatto i giocatori. Con il tempo e con calma parlerò al club, più tardi.»

DUBBI SUL FUTURO – «Ora dobbiamo stare tranquilli e nei prossimi giorni ne parleremo. E questo è tutto. Presto vedremo cosa succederà. Non solo con me, con tutto quello che farà il club per la prossima stagione».

UMORE – «Il mio umore è rovinato, perchè non abbiamo vinto niente».