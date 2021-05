Zidane Real Madrid, i motivi del divorzio: scontro su Sergio Ramos

Zinedine Zidane ha lasciato il Real Madrid: ecco i motivi del divorzio tra il tecnico francese e i blancos con Sergio Ramos interessato

Zinedine Zidane non è più l’allenatore del Real Madrid: l’ufficialità è arrivata in questa settimana, dopo la fine della stagione che ha visto i Blancos chiudere senza trofei. Situazione inusuale per il club di Florentino Perez.

Marca svela i motivi dell’addio: secondo il quotidiano spagnolo, Zidane avrebbe richiesto il rinnovo di Sergio Ramos e Lucas Vazquez, ma il club non era tanto convinto. Dopo le tensioni, però, il rapporto è tornato normale e le porte sono sempre aperte per lui al Real, riporta Marca.