Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Levante

Nella conferenza stampa di vigilia di Levante-Real Madrid, Zinedine Zidane ha parlato di Sterling il quale aveva detto che gli sarebbe piaciuto giocare nelle merengues.

«Se starebbe bene qui? Be non lo so. Non posso parlare di giocatori che non ho in squadra. Su Sterling ti posso dire che è molto bravo, su questo non ci sono dubbi».